Какие архитектуры в Византии

История
Какие архитектуры в Византии
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ВИЗАНТИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА,  первый в истории великий стиль купольной архитектуры, существовавший на огромной территории, находившейся под властью Византийской империи, а также в сфере ее политического и культурного влияния. Период активного развития византийской архитектуры продолжался с 6 по 15 вв., в 4–6 вв. ему предшествовал этап становления, а с середины 15 в. начался период развития производных стилей. Вопрос о происхождении византийского архитектурного стиля является предметом ожесточенных споров. Французский археолог Ф.А.Шуази (1841–1909) и австрийский историк искусства Й.Стржиговский (1862–1941) отстаивали его ближневосточные корни, в то время как итальянский искусствовед Дж.Т.Ривоира (1849–1919) и его последователи придерживались версии римского влияния. Во всяком случае очевидно, что элементы, общие для архитектуры и того и другого региона, вошли в состав развитой строительной практики византийцев. В качестве важнейшего общего элемента следует указать кирпичный купол (часто на барабане) с полихромными мозаиками на внутренней поверхности, вес которого посредством парусов (сферических треугольников с вершиной, направленной вниз) передается четырем массивным столбам внутри здания, а прочие конструктивные элементы представлены полукуполами, тромпами (коническими сегментами, передающими нагрузку от округлой или многоугольной конструкции – прямоугольной), арками, сводами, колоннами. Византийский стиль – первый и единственный среди западных стилей, в котором удалось соединить полноту цветового богатства с мощными и рационально выверенными конструктивными формами, обладающими высокой степенью функциональной цельности.
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