Какие боги и религиозные верования существовали у древних египтян
История
Какие боги и религиозные верования существовали у древних египтян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религиозные верования: -Поклонение животным и солнцу. - Поклонение Нилу. - Сказания о воскресшем боге - Сказание о суде Осириса.-Погребения в Египте верил в богов: ра,фараона
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