Какие были реформы у Ликурга?

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Реформы Ликурга: В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: -созыв Народного Собрания (апеллы) - собиралось царем или геронтом для голосования их решений. Обсуждение на собрании запрещено, говорить имели право лишь геронты и цари. Собрание могло только проголосовать предложение. Также на собрании избирались геронты. На собрании все решалось криком; -создание Совета Старейшин (герусии). Герусия - орган, ограничивающий царскую власть (т.к. имеет наравне с ней право голоса). Герусия состоит из 28 старейшин (геронтов) и 2 царей (базилевсов). В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: -разделеление земель. Окрестности Спарты были разделены на 30 тысяч участков для периэков, а сам округ города - на 9 тысяч участков для граждан (спартиатов), которые обрабатывались плотами. Ценность участков должна была быть одинаковой и определялась собираемым урожаем (ячмень, вино и масла ). -разделение граждан на филы и обы; -замена золотой и серебряной монеты на тяжелую железную, что привело к потере смысла накопления, а также вывело Спарту из внешнего рынка. В самом городе исчезли ремесленники, создающие предметы роскоши. -введение сисситий - совместных трапез. Спартанцы были обязаны участвовать в совместных обедах, когда вся принесенная еда собиралась в складчину. При этом было запрещено обедать дома, а к трапезам привлекались все, вплоть до базилевсов. За столом собиралось около 15 человек, причем для вступления в это общество было необходимо единогласное одобрение всех членов сисситии. В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ: Реформа была направлена на воспитание воинов. -слабых новорожденных кидали в пропасть, крепких же отдавали кормилицам, которые воспитывали в них силу и смелость; -с 7 лет детей записывали в отряды - “агелы”, где их учили гимнастике, воспитывая “беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать”; –с 14 лет к ним приставляли педономов из достойнейших граждан. Еду юные спартанцы должны были воровать у периэков; –с 20 лет спартанец принимал участие в походах, где правила поведения были уже менее строгими. Всю жизнь спартанец принадлежал государству, а его воспитание не заканчивалось со зрелым возрастом. Законы Ликурга не были записаны. Плутарх отдельно упоминает о трех “ретрах” Ликурга: 1)запрет писанного законодательства; 2)строительство дома только с помощью топора и пилы; 3)неучастие долгое время в войне с одним и тем же противником (чтобы не научить его военному искусству). Закат законов Ликурга происходит в царствие Агида (426 г. до н.э.), при котором в Спарту попали золотые деньги, разрушившие строй общества, подчиненного интересам гос-ва.