Какие бывают предложения?
Русский язык
Какие бывают предложения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По цели высказывания они повествовательные, вопросительные, побудительные. А по энтонации они восклицательные или невосклицательные.
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