Какие части слова служат для образования новых слов
Русский язык
Какие части слова служат для образования новых слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словообразовательные части слова- приставка суфикс окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Длина Иртыша 4248 км.Река протекает по Китаю,Казахстану и России,причём российская ??асть на 228 км короче иностранной.Определи длину Иртыша на тер...
Английский язык
Математика
Решите уравнения: 1) 8(х-14)=56 2) (46-х) * 19=418 3) 9(143-13х)234 4) 17(5х-16)=238 ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА