Какие части слова служат для образования новых слов

Русский язык
Какие части слова служат для образования новых слов
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Гость:
Словообразовательные части слова- приставка суфикс окончание
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