Какие частицы являются носителями тока в газах?

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свободные электроны, т.к. атомы металлов обычно большие и притяжение ядра не способно удержать электроны на внешних уровнях, и электроны свободно перемещаются по проводнику в хаотичном порядке, а при появлении электрического поля - в одном направлении