Какие частицы являются носителями тока в газах?

Физика
Какие частицы являются носителями тока в газах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свободные электроны, т.к. атомы металлов обычно большие и притяжение ядра не способно удержать электроны на внешних уровнях, и электроны свободно перемещаются по проводнику в хаотичном порядке, а при появлении электрического поля - в одном направлении 
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