Какие черты характера толстого и тонкого мы можем указать

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Характеристика Толстого и Тонкого из произведения А. П. Чехова "Толстый и Тонкий". Заголовок, как вечно, очень точный. Уже из него мы узнаем о первостепенных действующих лицах. Но сразу интересная особенность. Автор не дает героям конкретных имен: данная характеристика (толстый и тонкий) позволяет нам узнать намного больше. В названии заложен смысл произведения. Мы сразу можем представить, что толстый — важный человек, может быть, занимающий высокую пост, а тонкий является мелким чиновником. Тут мы уже видим свойственную Чехову лаконичность. Он сам писал: "Умею коротко изрекать о длинных вещах". Действительно, все коротко, но емко. Добивается он этого с помощью целой системы выразительных средств. Действие начинается внезапно: "На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий". Мы сразу узнаем кто, где и что. Мы видим, что встретились старые знакомые, а по их речи можно понять, что герои были в хороших отношениях. Тонкий запинается от волнения, они дружески приветствуют приятель друга. Читаешь" и чувствуешь благоприятную атмосферу их встречи. Для показа настроения автор использует восклицательные предложения. "Приятели троекратно облобызались и устремили приятель на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены", — замечает автор. Чехов не описывает наружность, он обращает внимательность на главное: "Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни.. . Тонкий же.. . был навьючен чемоданами, узлами и картонками". Чехов использует метафоры (например, лоснились губы) , сравнения (например, как спелые вишни) , эпитеты и другие художественные средства, а главное, он использует их изящно, с мастерством. Каждое слово, каждая безделица раскрывает образ героев произведения. Действие развивается очень быстро. В результате изменения ситуации неожиданно приходит развязка. Оказывается, что толстый "уже до тайного дослужился". Стоит тонкому узнать это, и дружественная атмосфера вдруг куда-то пропадает. Он запинается теперь ещё чаще, но уже не от радости. Чехов пишет: "Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его покривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, от лица его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... " А дружественное обращение "милый мой" быстро заменяется на "Ваше превосходительство". Тонкий вдруг стал часто прибавлять "-с", да и прежних восклицаний поубавилось. Толстому более того не понравилось "это чинопочитание". Он бросает: "Ну, полно! Для чего тот самый тон? " А тонкий уже не может по-другому. Чехов продолжает: "На его лице было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило". Картина смешна до абсурда. Когда "приятели" прощались, тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем. Она смешна, но и печальна. Так в форму рассказа Чехов смог вместить большое социально-философское и психологическое содержание. Даже то, что у героев рассказа нет имен, говорит о типичности таких людей. Рассказ А. П. Чехова "Толстый и тонкий" актуален и в данный момент, ведь чинопочитание, преклонение перед должностью (за которой порой личность человека остается незамеченной) часто встречаются и в наши дни