Какие черты характера знаменитого детектива раскрываются в истории Голубой Карб??нкул?

Литература
Какие черты характера знаменитого детектива раскрываются в истории Голубой Карб??нкул?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокая порядочность и милосердие :)
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