По литературе - цитатная характеристика Печорина по следующему плану: - Происхож??ение и социальное положение героя - Первое появление в романе - Портрет героя - Поступки, отражающие внутренний мир героя - Оценка героя дру...

Литература
По литературе - цитатная характеристика Печорина по следующему плану: - Происхож??ение и социальное положение героя - Первое появление в романе - Портрет героя - Поступки, отражающие внутренний мир героя - Оценка героя другими. персонажами - Оценка образа героя в литературоведении По русскому языку напишу позднее
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Автор: Гость
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Гость:
Лермонтов набросал портрет, состоящий не из пороков, а из противоречий. А главное, дал понять, что ту жажду, которой страдает этот человек, не утолить из колодца с минеральной водой. Губительный для всех, кроме самого себя, П. подобен пушкинскому анчару. Его трудно представить среди желтеющей нивы, в русском пейзаже. Он все больше где-то на востоке — Кавказ, Персия. С теплотой в голосе рассказывает Максим Максимыч автору о своей первой встрече с Григорием Александровичем: "Он был такой тоненький, бледненький, мундир был на нем такой новенький. " "Моя душа испорчена светом, воображение, беспокойное сердце ненасытное" - признается он Максим Максимычу. Он не верит в дружбу, потому что "из двух друзей всегда один раб другого". По его определению, счастье — это "насыщенная гордость". Это изначально неверное утверждение толкает его к бешеной погоне за "приманками страстей", которая, по сути, и составляет смысл его жизни. Он задает себе мучительный вопрос: "Зачем я жил? Для какой цели я родился? " Печорин видит себя овладевающим чужой душой, и это приносит ему наслаждение, мечта о господстве над человеком, пусть всего лишь слабой женщиной, лелеет его душу. «Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, - лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие» , - рассуждает Печорин.
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