Что такое море,залив,отлив

Гость: Гость:

1Мо́ре — это часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. 2.Зали́в — часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма. 3.Отлив — периодическое понижение уровня воды вследствие перемещения Луны.