Что такое море,залив,отлив
География
Что такое море,залив,отлив
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Мо́ре — это часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. 2.Зали́в — часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма. 3.Отлив — периодическое понижение уровня воды вследствие перемещения Луны.
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