Что такое море,залив,отлив

География
Что такое море,залив,отлив
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Мо́ре — это часть  Мирового океана, обособленная  сушей или возвышениями подводного  рельефа. 2.Зали́в — часть  океана,  моря,  озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью  водоёма. 3.Отлив — периодическое понижение уровня воды вследствие перемещения Луны.
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