Помогите решить (log 0,2 (x-1))^2gt;4
Алгебра
Помогите решить (log 0,2 (x-1))^2gt;4
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Гость:
Это нельзя решить. Ты дал неправильный формат примера
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