Послухай, як струмок дзвенить, Як гомонить ліщина,. З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. Послухай, як трава росте, Напоєна дощами, І як веде розмову степ З тобою колосками. Послухай, як вода шумить - Дніпро до мо...

Українська мова

Послухай, як струмок дзвенить, Як гомонить ліщина,. З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. Послухай, як трава росте, Напоєна дощами, І як веде розмову степ З тобою колосками. Послухай, як вода шумить - Дніпро до моря лине, - З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. випиши з вірша дієслова синоніми

Автор: Гость