Послухай, як струмок дзвенить, Як гомонить ліщина,. З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. Послухай, як трава росте, Напоєна дощами, І як веде розмову степ З тобою колосками. Послухай, як вода шумить - Дніпро до мо...

Українська мова
Послухай, як струмок дзвенить, Як гомонить ліщина,. З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. Послухай, як трава росте, Напоєна дощами, І як веде розмову степ З тобою колосками. Послухай, як вода шумить - Дніпро до моря лине, - З тобою всюди кожну мить Говорить Україна. випиши з вірша дієслова синоніми
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Ліщина що робить гомонить україна що робить говорить
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