Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 20)
Математика
Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 20)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-х²+х+4 и у=-х+1 Находим пределы интегрирования: -х²+х+4=-х+1 х²-2х-3=0 D=16 х₁=3 ; х₂=-1 S=∫₋₁³(-x²+x+4+x-1)dx=(-x³/3+x²+3x)|₋₁³=-9+9+9+1/3+1-3=6 1/3
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