Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 20)

Математика
Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 20)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-х²+х+4 и у=-х+1 Находим пределы интегрирования: -х²+х+4=-х+1 х²-2х-3=0 D=16 х₁=3 ; х₂=-1 S=∫₋₁³(-x²+x+4+x-1)dx=(-x³/3+x²+3x)|₋₁³=-9+9+9+1/3+1-3=6 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Вибери рядок зі словами у яких усі приголосні звуки є глухими А кішка птахи качка Б кінь олень ведмідь В собака вовк лисиця
Ответить
Алгебра
Пожалуйста ответ на 31,16(в,г)
Ответить
Химия
Оксид железа 3 не взаимодействует с 1) соляной кислотой 2) водой 3) гидроксидом натрия 4) водородом
Ответить
История
Чем отличается Афинская школа от нашей
Ответить
Математика
Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 26)
Ответить