Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 26)
Математика
Вычислить площадь фигуры,ограниченной заданными линиями (Номер 26)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим координаты по оси х крайних точек заданной фигуры: √х = х. Возведём в квадрат: х = х², х² - х = 0, х(х - 1) = 0. Получаем 2 точки: х₁ = 0 и х₂ = 1.
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