Найдите ошибки в тесте : Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много ??леба.Напротив,оливкового масла и вина в Аттике не хватало: вино и масло привозили из других стран ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
История
Найдите ошибки в тесте : Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много ??леба.Напротив,оливкового масла и вина в Аттике не хватало: вино и масло привозили из других стран ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Аттике не было плодородной почвы и хлеба по этому небыло ЭТО ЖЕ Греция! Вино и масло были на оборот. Хлеб привозили из других стран
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