Пять литров пропана был сожжен, рассчитать объем углекислого газа, полученного
Химия
Пять литров пропана был сожжен, рассчитать объем углекислого газа, полученного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О Решаем через закон объемных отношений: V(C3H8)\ V(CO2) = 1\3 То есть, V(CO2) = 5*3=15 литров Ответ: 15 л.
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