В треугольнике a b c известно что A C равен 6 BC равен 8 угол C равен 90 найдите радиус описанной около этого треугольника окружности

Математика
В треугольнике a b c известно что A C равен 6 BC равен 8 угол C равен 90 найдите радиус описанной около этого треугольника окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, любой вписанный в окружность прямой угол опирается на диаметр окружности. Поэтому гипотенуза АВ прямоугольного треугольника АВС является диаметром. Гипотенуза АС = (АС^2 + DC^2) =  (6^2 + 8^2) = = 10 - диаметр окружности. Радиус 10/2 = 5  
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