Какие числа называются взаимно обртными

Математика
Какие числа называются взаимно обртными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это два числа, Произведению которых Ровно еденице
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