Какие действие нужно поставить чтобы получилось 250893 704*450+12510:45-217*305=250893
Математика
Какие действие нужно поставить чтобы получилось 250893 704*450+12510:45-217*305=250893
Ответ(ы):
Гость:
1)704*450 2)12510:45 3)217*305 4)316800+278 5)317078-66185
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из почтового отделения в деревни, которые находятся в противоположных направлениях, одновременно вышли два почтальона. Один шёл со скоростью 5км/ч,...
Математика
Решить задачу В магазин привезли 10 центнеров винограда до обеда продали одну 8 всего винограда А после обеда 1 5 140 сколько винограда осталось пр...
Українська література
Варили Куліш і купували сіль визволяли наречених і гуляли на весіллі А ще вони. ... а) картоплю копали б) побратимів рятували в)гречку сіяли г)ін...
Английский язык