Какие действия может совершать этот предмет? Напиши 5-6 глаголов. Дождь ( что делает?)
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Какие действия может совершать этот предмет? Напиши 5-6 глаголов. Дождь ( что делает?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь капает. Дождь идёт. Дождь начинается. Дождь моросит. Дождь льёт.
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