Какие действия может совершать этот предмет? Напиши 5-6 глаголов. Дождь ( что делает?)

Русский язык
Какие действия может совершать этот предмет? Напиши 5-6 глаголов. Дождь ( что делает?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь капает. Дождь идёт. Дождь начинается. Дождь моросит. Дождь льёт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
30 м/с;1500 м/с перевести в м/ч с подробным описанием перевода
Ответить
Алгебра
Решите 6 и 7, срочнооооооооо
Ответить
Английский язык
Перевести текст с английского на русский он Saturday misters Wilson got Up early in the morning
Ответить
Английский язык
1There are .... big families in Russia. 2 Are you an .... ? - Yes, i am . And yourson?- Ho,he is not. He is a ..... 3...... is your sister? 4 I ve ...
Ответить
Английский язык
Сколько у него друзей перевести на анг
Ответить