Сколько у него друзей перевести на анг

Английский язык
Сколько у него друзей перевести на анг
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Автор: Гость
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Гость:
How many friends-перевод
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