Составьте предложения со словами оркестр и коллектив. Помогите плз

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Составьте предложения со словами оркестр и коллектив. Помогите плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовный оркестр был превосходный.Наш коллектив очень дружный.
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