В клетке находилось 4 кролика. четверо ребят купили по одному кролику. и один кролик остался в клетке. как это могло случиться

Математика

В клетке находилось 4 кролика. четверо ребят купили по одному кролику. и один кролик остался в клетке. как это могло случиться

Автор: Гость