В клетке находилось 4 кролика. четверо ребят купили по одному кролику. и один кролик остался в клетке. как это могло случиться

Математика
В клетке находилось 4 кролика. четверо ребят купили по одному кролику. и один кролик остался в клетке. как это могло случиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто один кролик остался в клетке.
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