Сумма двух последовательных натуральных чисел равна 157. Найдите произведение эти?? чисел.
Алгебра
Сумма двух последовательных натуральных чисел равна 157. Найдите произведение эти?? чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(X+1) = 157 2X=156 X=78 Первое число 78, второе 79 78*79 =6162
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