Пожалуйста помогите мне решить это уравнение (4y+6)*(1,8-0,2y)=0 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ(((((((

Математика

Пожалуйста помогите мне решить это уравнение (4y+6)*(1,8-0,2y)=0 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ(((((((

Автор: Гость