Пожалуйста помогите мне решить это уравнение (4y+6)*(1,8-0,2y)=0 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ(((((((
Математика
Пожалуйста помогите мне решить это уравнение (4y+6)*(1,8-0,2y)=0 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ(((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4у+6)*(1,8-0,2у)=0 4у+6=0, 4у=-6, у=-1,5 1,8-0,2у=0, -0,2у=-1,8, у=9 у= -1,5; 9
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