Найдите расстояние от точки А(-2.8) до точки с наибольшей целой координатой которая меньше модуля координаты точки А. Помогите
Математика
Найдите расстояние от точки А(-2.8) до точки с наибольшей целой координатой которая меньше модуля координаты точки А. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется, что сложно, но просто надо разобраться. координата А -2.8, её модуль 2.8. наибольшая целая координата, которая меньше модуля точки А - 2. Расстояние от (-2.8) до 2 = 4,8.
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