Какие действия нужно выполнить чтобы найти сторону b прямоугольника если известн?? его площадь

Математика
Какие действия нужно выполнить чтобы найти сторону b прямоугольника если известн?? его площадь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B=S:aВСЕЕЕЕ5ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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