Какие действия нужно выполнить чтобы найти сторону b прямоугольника если известн?? его площадь
Математика
Какие действия нужно выполнить чтобы найти сторону b прямоугольника если известн?? его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
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B=S:aВСЕЕЕЕ5ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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