Какие действия пассажиров Титаника были правильными а какие неправильными. Помогите пж!!! Нужно сегодня до 21:30 сделать!!! 30б даю!!!
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Какие действия пассажиров Титаника были правильными а какие неправильными. Помогите пж!!! Нужно сегодня до 21:30 сделать!!! 30б даю!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действия пассажиров Титаника: 1.Некоторые паниковали, некоторые были спокойны. 2.КОМАНДА корабля падала сигнал SOS. 3.КОМАНДА выпустила на воду шлюбки,и переместила туда не большую часть пассажиров. 4.Люди начали текать с тонущего Титаника.
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