Какие действия пассажиров Титаника были правильными а какие неправильными. Помогите пж!!! Нужно сегодня до 21:30 сделать!!! 30б даю!!!

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Какие действия пассажиров Титаника были правильными а какие неправильными. Помогите пж!!! Нужно сегодня до 21:30 сделать!!! 30б даю!!!

Автор: Гость