Приведите примеры подтверждающие важное значение топливной промышленности для экономики россии

География
Приведите примеры подтверждающие важное значение топливной промышленности для экономики россии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот пришел на ум такой пример - перестанут подавать в дома электроэнергию, газ, отопление и ...плохо будут работать люди, реально рухнет экономика :)
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