Сочинение на тему: "Чем отличается рок-опера от классической оперы?"

Гость: Гость:

Рок-о́пера (англ. rock opera) — мюзикл, музыкально-сценический жанр, использующий структурные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со стилистикой рока. Рок-опера — это театрализованное представление с сюжетом, действующими лицами и декорациями. Музыка пишется и исполняется в рок-стиле. Рок-опера возникла в 1960-х годах. Первые Рок-оперы создала Британская группа The Who. Они создали рок-оперы: Tommy (1969) и «Quadrophenia» (1973). Очень знаменита рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда» . Так же известны рок-оперы : «Avantasia» Тобиас Саммет «Ayreon» Арьен Лукассен «The Wall» группа Pink Floyd «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Рыбников. Главные партии в рок-операх поют известные рок-музыканты и солисты рок-групп. О́пера (итал. opera «дело, труд, работа; опера» , из лат. opera «труд, изделие, произведение» ) — жанр театральных представлений, в котором речь, соединённая с музыкой (пение и аккомпанемент) , и сценическое действие имеют преобладающее значение. Крупное музыкальное произведение, в котором объединены различные виды искусства.