Отзыв муми тролли волшебная зима. Очень нужно к сегодня сроооочно!!!!

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Туве Янссен — прекрасный писатель. Весёлые и добрые сказки о муми-троллях и их маленьких чудных друзьях были светлыми, добрыми, полными оптимизма. Они учили не опускать голову перед препятствиями, и разрешать проблемы с юмором и добротой. Но всё-таки среди них нет такой красивой, проникновенной и мрачноватой истории, как «Волшебная зима». Муми-тролль проснулся зимой, и остался совершенно один. Мир тот-же — но переменился до неузнаваемости. Он тих, бел, мёртв. На небе нет солнца. Реки стали чёрными, а море покрыто зеленоватым льдом. За пеленой тьмы и снега обитают странные существа — известные и неизвестные, дружелюбные и абсолютно необщительные. Их объединяет одно — они все одинаково чужды этому существу, так любящему солнце, лето, тёплую воду и опасные приключения — муми-троллю. Какая-то не очень детская сказка. Все, кто в ней — безумно одиноки. Даже Морра — и та уже не воплощение зла, а просто несчастное создание, страдающее от своего же холода. Но именно в этом одиночестве и кроется вся прелесть. Всегда, везде, в любом состоянии, в любое время года, есть место для красоты, для восхищения. Нужно лишь понять окружающее тебя, разгадать. Да, даже зиму можно полюбить.