Как сделать существительное в первоначальную форму поставить
Русский язык
Как сделать существительное в первоначальную форму поставить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задай к нему вопрос кто или что Например: елку - что? - елка лесов - что? - лес человека - кто? - человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите пожалуйста предложение по членам! "В школе я бываю до тринадцати двадца??и или четырнадцати тридцати"
Русский язык
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде SABC точка Q середина ребра AB , S - вершина . Известно что BC=5 а площадь боковой поверхности равна 45 . Найдите...
Информатика
1) Ввести число. Если оно неотрицательно (больше 0), вычесть из него 10, иначе – приб??вить к нему 10 2) Ввести 2 числа. Если их произведение о...