Как сделать существительное в первоначальную форму поставить

Русский язык
Как сделать существительное в первоначальную форму поставить
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Гость:
Задай к нему вопрос кто или что Например: елку - что? - елка лесов - что? - лес человека - кто? - человек
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