9. На рисунке на клеточной бумаге с клетками одинаковых размеров изображены закра??енные фигуры, площади которых превосходят площадь одной клетки на фигуре 1 в 2 раза, на фигуре 2 в 5 раз, на фигуре 3 в 10 раз. Во сколько раз п...

Математика

9. На рисунке на клеточной бумаге с клетками одинаковых размеров изображены закра??енные фигуры, площади которых превосходят площадь одной клетки на фигуре 1 в 2 раза, на фигуре 2 в 5 раз, на фигуре 3 в 10 раз. Во сколько раз пре- восходит площадь одной клетки пло- щадь 10-й закрашенной фигуры, по- строенной по тому же правилу, что и фигуры 1, 2, 3? А. В 170 раз. Б. В 145 раз. В. В 122 раза. Г. В 101 раз.

Автор: Гость