9. На рисунке на клеточной бумаге с клетками одинаковых размеров изображены закра??енные фигуры, площади которых превосходят площадь одной клетки на фигуре 1 в 2 раза, на фигуре 2 в 5 раз, на фигуре 3 в 10 раз. Во сколько раз п...
Математика
9. На рисунке на клеточной бумаге с клетками одинаковых размеров изображены закра??енные фигуры, площади которых превосходят площадь одной клетки на фигуре 1 в 2 раза, на фигуре 2 в 5 раз, на фигуре 3 в 10 раз. Во сколько раз пре- восходит площадь одной клетки пло- щадь 10-й закрашенной фигуры, по- строенной по тому же правилу, что и фигуры 1, 2, 3? А. В 170 раз. Б. В 145 раз. В. В 122 раза. Г. В 101 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cтороны квадратов: Площади √(1²+1²)=√2 √2·√2=2 √(2²+1²)=√5 √5·√5=5 √(3²+1²)=√10 √10·√10=10 √(4²+1²)=√17 √17·√17=17 ..... .... √(10²+1²)=√101 √101·√101=101 О т в е т. в 101 раз
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