При чтении сказок вслух постарайтесь учесть сказанное С.Я Маршаком и выразить иысли и чувства поэта, заложенные в сказках

Литература
При чтении сказок вслух постарайтесь учесть сказанное С.Я Маршаком и выразить иысли и чувства поэта, заложенные в сказках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вам,нужно найти вариант этой сказки с ударениями в каждом слове.Тогда и читайте выразительно и с ударением!
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