При чтении сказок вслух постарайтесь учесть сказанное С.Я Маршаком и выразить иысли и чувства поэта, заложенные в сказках
Литература
При чтении сказок вслух постарайтесь учесть сказанное С.Я Маршаком и выразить иысли и чувства поэта, заложенные в сказках
Ответ(ы) на вопрос:
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Вам,нужно найти вариант этой сказки с ударениями в каждом слове.Тогда и читайте выразительно и с ударением!
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