Помогите решить задачу на части: У Миши было 1816 руб.,а у Коли в 4раза lt;. У Юры было ??а 40 руб. Меньше ,чем у Коли. Сколько денег было у мальчиков вместе? На картинке задача #3
Математика
Помогите решить задачу на части: У Миши было 1816 руб.,а у Коли в 4раза lt;. У Юры было ??а 40 руб. Меньше ,чем у Коли. Сколько денег было у мальчиков вместе? На картинке задача #3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1816/4=454(руб.) - У Коли 2) 454-40=414 (руб.) - У Юры 3) 1816+454+414=2628(руб.) - У трех мальчиков Ответ: 2628 руб.
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