Помогите решить задачу на части: У Миши было 1816 руб.,а у Коли в 4раза lt;. У Юры было ??а 40 руб. Меньше ,чем у Коли. Сколько денег было у мальчиков вместе? На картинке задача #3

Математика

Помогите решить задачу на части: У Миши было 1816 руб.,а у Коли в 4раза lt;. У Юры было ??а 40 руб. Меньше ,чем у Коли. Сколько денег было у мальчиков вместе? На картинке задача #3

Автор: Гость