Яка дихальна система у метеликів?
Биология
Яка дихальна система у метеликів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дихальная система бабочки: 1-Трахея, 2-дихальце с клапанами(в разрезе)
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