Сейчас брату 5лет, а год назад ему было в 3 раза меньше лет,чем сестре. Сколько лет с??стре сейчас?
Математика
Сейчас брату 5лет, а год назад ему было в 3 раза меньше лет,чем сестре. Сколько лет с??стре сейчас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк год назад , то брату 4 года было , так как в 3 меньше , то сестре в 3 раба больше , т.е. 4 *3=12 лет
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