1)7 целых 2/3:2 целых 4/3 2)2 целых 1/3*6/7-2 целых 1/4:5целых 3/4
Алгебра
1)7 целых 2/3:2 целых 4/3 2)2 целых 1/3*6/7-2 целых 1/4:5целых 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7 целых 2/3:2 целых 4/3=23/3:10/3=23/3*3/10=23/10=2,3 2) 2 целых 1/3*6/7-2 целых 1/4:5целых 3/4=7/3*6/7-9/4:23/4=2-9/4*4/23=2-9/23=1целая14/23
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