Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах
Математика
Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь- 4800 Длина- 30 или 60 Ширина- 60 или120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите написать прогу:3 Сделать в С++ Заданы массивы действительных чисел а1,а2,…,а20 и b1,b2,…,b30. Пере-нести в массив С те элементы массива В...
Геометрия
Помогите! Первый летчик получил задание облететь всю Землю, двигаясь все время на восток, второй-все время на север. Кто из летчиков не смог выполн...