Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах

Математика

Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах

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