Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах

Математика
Два одинаковых прямоугольных участка размером 30 × 60 объединили и окружили заборо??. Найдите площадь получившегося участка в квадратных метрах и длину окружающего его забора в метрах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь- 4800 Длина- 30 или 60 Ширина- 60 или120
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