Помогите пройти тест по географии (с 1 по 7)
География
Помогите пройти тест по географии (с 1 по 7)
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1 г 2 б 3 б или в 4 а 5 в
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