Во времена кардинала Ришелье среди французских аристократок стало модным самим управлять лошадиной упряжкой. Заставить женщину отказаться от своего желания - невозможно, это хорошо было известно уже во времена Ришелье. Как кард...
История
Во времена кардинала Ришелье среди французских аристократок стало модным самим управлять лошадиной упряжкой. Заставить женщину отказаться от своего желания - невозможно, это хорошо было известно уже во времена Ришелье. Как кардиналу "поставить на место" безумных аристократок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да все правильно молодец
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