Во времена кардинала Ришелье среди французских аристократок стало модным самим управлять лошадиной упряжкой. Заставить женщину отказаться от своего желания - невозможно, это хорошо было известно уже во времена Ришелье. Как кард...

История

Во времена кардинала Ришелье среди французских аристократок стало модным самим управлять лошадиной упряжкой. Заставить женщину отказаться от своего желания - невозможно, это хорошо было известно уже во времена Ришелье. Как кардиналу "поставить на место" безумных аристократок?

Автор: Гость