СОСТАВЬТЕ ПЛАН О СКАЗКЕ "МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ" А.С ПУШКИН." ПОМОГИТЕ.

Литература
СОСТАВЬТЕ ПЛАН О СКАЗКЕ "МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ" А.С ПУШКИН." ПОМОГИТЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.умерла  мама царевны.2.царь женился на другой-злой мачехе.3. мачеха больше всех любила себя и свою красоту.4.злой план царицы.5.королевич Елисей  ищет  царевну.6.царевна у семи  богатырей.7.мачеха убедившись что  царевна  жива ешается  сама  извести ее.8. смерть царевны.Богатыри кладут ее в хрустальный гроб.9.королевич странствуя находит царевну та оживает.10. смерть злобной мачехи .11. свадьба царевны и королевича Елисея
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