СОСТАВЬТЕ ПЛАН О СКАЗКЕ "МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ" А.С ПУШКИН." ПОМОГИТЕ.

Гость: Гость:

1.умерла мама царевны.2.царь женился на другой-злой мачехе.3. мачеха больше всех любила себя и свою красоту.4.злой план царицы.5.королевич Елисей ищет царевну.6.царевна у семи богатырей.7.мачеха убедившись что царевна жива ешается сама извести ее.8. смерть царевны.Богатыри кладут ее в хрустальный гроб.9.королевич странствуя находит царевну та оживает.10. смерть злобной мачехи .11. свадьба царевны и королевича Елисея