Сколько км пути пройдет Земля по орбите вокруг Солнца за 30 минут?
География
Сколько км пути пройдет Земля по орбите вокруг Солнца за 30 минут?
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Гость:
Правильный ответ:длина орбиты примерно 930 млн. км
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