Как ты думаешь, что означает понятие дружба? Дай своё определение.

Литература
Как ты думаешь, что означает понятие дружба? Дай своё определение.
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Близкие отношения,основанные на взаимном доверии,привязанности и общими интересами
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