Как ты думаешь, что означает понятие дружба? Дай своё определение.
Литература
Как ты думаешь, что означает понятие дружба? Дай своё определение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Близкие отношения,основанные на взаимном доверии,привязанности и общими интересами
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