Помогите! Первый летчик получил задание облететь всю Землю, двигаясь все время на восток, второй-все время на север. Кто из летчиков не смог выполнить задание? Почему?
Геометрия
Помогите! Первый летчик получил задание облететь всю Землю, двигаясь все время на восток, второй-все время на север. Кто из летчиков не смог выполнить задание? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не смог выполнить задание летчик, которому было дано задание лететь все время на север, т. к. долетев до северного полюса, он уже сможет лететь только на юг.
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