Запиши как тыпонимаешь значение слова родина и заповедник.
Окружающий мир
Запиши как тыпонимаешь значение слова родина и заповедник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина - страна, место где ты родился заповедник - охраняемая территория где вся флора и фауна такая же как и была очень давно
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