Какое число нужно поставить 7,6 или 8 чтобы равенство было верным 63*=9
Математика
Какое число нужно поставить 7,6 или 8 чтобы равенство было верным 63*=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7, т.к 9*7=63!!!!_________
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