Краткое содержание любой сказке Пушкина
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Краткое содержание любой сказке Пушкина
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Пусть будет "сказка о Золотом петушке" Жил-был царь Дадон. С возрастом ему стало сложнее отражать нападки соседних стран, и он попросил Мудреца о помощи. Мудрец подарил Дадону Золотого петушка, который предугадывал нападки врагов. Царь пообещал исполнить потом любое желание Мудреца. Все было мирно, но однажды вновь закричал петушок, царь послал войско с сыновьями, и долго от них не было вестей. Вот и сам царь отправился вслед с другим войском. Нашел он двух своих мертвых сыновей и прекрасную Шамаханскую царицу. Он забрал ее с собой, забыл про сыновей и решил на ней жениться. Но тут в городе Мудрец попросил на свое желание отдать ему царицу. Дадон отказался и ударил старика. Петушок неожиданно ожил, клюнул царя и прыгнул назад к Мудрецу, а царь умер. Вот и все)
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