Срочно. решите. умоляю ребят
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Срочно. решите. умоляю ребят
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1-classroom 2-teacher 3-locker 4-subjects 5-music 6-canteen 7-corridor 8- playground 9-water fountain
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