В каком слове все согласные твёрдые? A)веришь B)водишь C)пашешь D)велишь E)смеши??ь
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В каком слове все согласные твёрдые? A)веришь B)водишь C)пашешь D)велишь E)смеши??ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C) пашешь П - [п] - согл., глух., твер. А - [а] - глас., удар. Ш - [ш] - согл., глух., твер. Е - [э] - глас., безударн. Ш - [ш] - согл., глух., твер. Ь - [-]
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